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TikTok, 2020’de en çok indirilen uygulama oldu
ABD merkezli dijital analiz şirketi App Annie’nin verilerine göre TikTok 2020 yılında Facebook Messenger’ı geride bırakarak en çok indirilen uygulama oldu.
WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve Facebook listede ilk sıralarda yer alan diğer uygulamalar.
2018 yılından beri Facebook’un sahip olduğu uygulamalar en çok indirilen uygulamalar sıralamasının üstlerinde yer alıyor.
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- İngiltere’de TikTok’a dava açıldı: ‘Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor’
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Çin merkezli ByteDance şirketinin sahip olduğu TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefi haline geldikten sonra dünya çapında daha da popüler olmuştu.