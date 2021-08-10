TikTok, 2020’de en çok indirilen uygulama oldu

ABD merkezli dijital analiz şirketi App Annie’nin verilerine göre TikTok 2020 yılında Facebook Messenger’ı geride bırakarak en çok indirilen uygulama oldu.

TikTok aynı zamanda sıralamada ilk beşte yer alan ve Facebook’un sahip olmadığı tek uygulama.





WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve Facebook listede ilk sıralarda yer alan diğer uygulamalar.

2018 yılından beri Facebook’un sahip olduğu uygulamalar en çok indirilen uygulamalar sıralamasının üstlerinde yer alıyor.

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