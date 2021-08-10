106’sı yerel 129 yeni vaka

“Toplam 20.241 test yapıldı, 106’sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı, 143 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.241 olup, 106’sı yerel 129 pozitif vakaya rastlanmış, 143 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır.
41 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3
Girne
Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1
İskele
İskele Merkez-2 / Turnalar-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2
10 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 106
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870
Toplam Vaka Sayısı: 12.804
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 275
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 452
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2592
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 34.397