KıbrısManşet

Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

18 Mart 2020
ktto

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sağlık ekipmanları alımı için kendi bütçesinden bir milyon TL ayırdı. Bu miktarın artırılması için iş insanlarından bağış da kabul edilecek.  Bu kaynak, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde sağlık ekipmanları almak için kullanılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Koronavirüs (COVİD-19) mücadelesine destek olmak amacıyla bir milyon TL’lik kaynak ayırdı. KTTO’nun kendi birikimlerinden yaratılan bu kaynağın güçlendirilmesi için iş insanlarından bağış kabul edilmeye de başlandı.

KTTO tarafından sağlanan kaynak, sağlık ekipmanları alımında kullanılacak. Kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın istekleri doğrultusunda ve bakanlık ile işbirliği içinde yönetilecek. Acil olarak sağlanacak ekipmanlar Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından COVİD-19 virüsüne karşı yürütülen mücadeleye destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin, 2283760 numaralı telefondan KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ile iletişim kurmaları gerekiyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Her yolcu zorunlu karantinaya: Karar erkene alındı, kapsamı genişletildi

Her yolcu zorunlu karantinaya: Karar erkene alındı, kapsamı genişletildi

18 Mart 2020
Photo of Erhürman: Türkiye’den gelecek olanlar da zorunlu karantinaya alınmalı

Erhürman: Türkiye’den gelecek olanlar da zorunlu karantinaya alınmalı

18 Mart 2020
Photo of TC Adalet Bakanı’ndan koronavirüs karantina otobüsünden alınan iki yolcuyla ilgili açıklama

TC Adalet Bakanı’ndan koronavirüs karantina otobüsünden alınan iki yolcuyla ilgili açıklama

18 Mart 2020
Photo of Hemşireler ve Ebeler Birliği: Hastaların sağlığı önceliğimiz

Hemşireler ve Ebeler Birliği: Hastaların sağlığı önceliğimiz

18 Mart 2020
Photo of Türkiye’de vaka sayısı 98’e yükseldi

Türkiye’de vaka sayısı 98’e yükseldi

18 Mart 2020
Photo of Meclis perşembe günü seçimin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Meclis perşembe günü seçimin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanıyor

18 Mart 2020
Photo of Türkiye’de Kovid-19’dan dolayı ilk ölüm

Türkiye’de Kovid-19’dan dolayı ilk ölüm

18 Mart 2020
Photo of KKTC’de vaka sayısı 20 oldu

KKTC’de vaka sayısı 20 oldu

17 Mart 2020
Photo of AB sınırlarını diğer ülkelere kapattı

AB sınırlarını diğer ülkelere kapattı

17 Mart 2020
Photo of Koronavirüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlar

Koronavirüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlar

17 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı