Özersay alınan kararları açıkladı

Corona virüs ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere saat 11:40 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu’ndan sonra açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları duyurdu.

Özersay’ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

-Sağlık nedenleriyle Kıbrıs’ın güneyine geçilmesi durumunda, sağlık durumları çerçevesinde ‘evde karantina’ değerlendirilebilecek.

-Tedavi maksatlı yurt dışına gidilmişse, evde karantinayı ‘istisnai’ olarak değerlendireceğiz.

– Pile’de yaşayanlara yapılan muafiyetin geçici olarak kaldırıldığını söyleyen Özersay Pilelilerin de kuzeye geçtikleri takdirde merkezi karantinaya tabi tutulacaklarını açıkladı.

-Market, kasap ve eczanelerde sıvı dezenfektan zorunluluğu ve 2 metre mesafe kuralı geçerli olacak.

-Tezgahtarların maske ve eldiven takma zorunluluğu olacak

-Tezgahtarlar maske ve eldivenlerini iki saatte bir değiştirilecek.

-Belediyeler bu kuralların uygulanmasında sorumlu olacak, uymayanları kapatabileceklerdir.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün kızına ayrıcalık yapıldığı iddiaları konusunda da konuşan Özersay “Kimseye torpil falan yapılmamıştır” dedi.

Ekonomiyle ilgili bazı tedbirler alınması yönünde beklentiler olduğunu söyleyen Özersay tedbir alınması için Bakanlar Kurulu’nda çalışma yapıldığını açıkladı.