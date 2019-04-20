Thor’a hayat veren aktörden Instagram’ı yerinden oynatan ‘Deadpool’ paylaşımı

Avengers: Endgame’in vizyona girmesine sayılı günler kala, Thor’a hayat veren ünlü aktör Chris Hemsworth, Instagram hesabından bomba gibi bir paylaşım yaparak heyecan yarattı. Paylaşımda Deadpool’un ta kendisi var!

Disney’in geçtiğimiz yıl 20th Century Fox stüdyolarını satın almasıyla birlikte kazan kaynamaya başlamıştı. Yıllardır apayrı stüdyoların ellerinden çıkan X-Men ve Avengers ekibinin bir araya geleceğine dair söylentiler, bu satın almayla tavan yapmıştı.

Endgame ile bir devrin kapanacağı Marvel Sinematik Evreni, bu yaz vizyona girecek Spider-Man: Far From Home filmiyle yeni bir sekansa başlayacak. İşte bu sekansta, yapım hakları Fox’a ait olan ve artık Disney’in emrine amade bütün karakterleri görmemiz bekleniyor.

Elbette Deadpool da bunlardan birisi!

“Aşk çocuğumuz Deadpool” (Bu arada Ryan Reynolds da paylaşıma etiketlenmiş durumda.)

Düşük bütçeli ilk filmiyle çok ciddi bir başarı elde eden Deadpool, bu başarısını geçtiğimiz yıl vizyona giren ikinci filmiyle taçlandırmıştı. Ryan Reynolds ile özdeşleşen karakterin üçüncü filminin çıkmayacağını öğrendiğimiz anda, Fox da Disney’e tam olarak satılmıştı.

Thor’a hayat veren aktör Chris Hemsworth, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Deadpool’a merhaba demiş gibi bir tavır takındı. Zira paylaşımdaki Deadpool, klasik Thor kaskı ve ilk mjölnir çekicinin küçük bir versiyonunu elinde tutuyor.

Thor filmlerindeki dönüşümü ele alacak olursak, Deadpool’un muhtemel bir 4. Thor filminde yer alması kulağa aşırı mantıklı geliyor. Başlangıcında oldukça karanlık bir yapıya sahip olan Thor serisi, son filmi Ragnarok ile kökeni olan İskandinav mitolojisindeki kıyamet olayını bile eğlenceli şekilde beyaz perdeye yansıtmıştı.

Deadpool’un da her durumda ve şartta patavatsızlık yapan bir karakter olarak Thor ile müthiş bir kimya yakalayacağını söylemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Avengers serisi yönetmenleri Russo Kardeşler, sızdırılan 4,5 dakikalık sahneye rağmen filmde çok daha fazla sırrın olduğunu söylemişlerdi(!)

Belli mi olur, belki de Endgame sonunda kahramanlarımız paralel evrenlerin kapısını aralar ve Deadpool, Wolverine gibi kült karakterleri artık Marvel Sinematik Evreni’nde izleme fırsatı yakalarız.