John McAfee, Bitcoin’in kurucusunu ifşa edeceğini açıkladı

Birçoğumuzun adını bildiği yazılım şirketi McAfee’nin kurucusu olan John McAfee, kripto para dünyasının popüler çocuğu Bitcoin’in kurucusu olarak tanınan Satoshi Nakamoto’yu ifşa edeceğini açıkladı.

Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in kurucusu olarak yıllardır adını duyduğumuz bir kişi. Fakat bu ismin arkasındaki kişinin kim olduğu henüz ortaya çıkmış değil. Hâl böyle olunca Nakamoto’yla ilgili birçok teori ortaya atılıyor. Bu duruma bir son vermek isteyen John McAfee, tüm dünyanın merakını üstüne çekmiş olan Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu bildiğini ve kendisini ifşa edeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabında konuşan McAfee’nin açıklaması şu şekilde:

I protected the identity of Satoshi. It's time, though, that this be put to bed. Imposters claim to be him, we are spending time and energy in search of him – It's a waste. Every day I will narrow down the identity of Satoshi until he reveals himself, or I reveal him.

— John McAfee (@officialmcafee) April 17, 2019