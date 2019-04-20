Dünya

John McAfee, Bitcoin’in kurucusunu ifşa edeceğini açıkladı

20 Nisan 2019
Yazılım ve kripto para dünyasında hatrı sayılır bir isim olan John McAfee, Bitcoin’in kurucusu olarak adını duyduğumuz Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğini açıklayacağını duyurdu. McAfee, konuyla ilgili birçok ipucunu Twitter hesabından paylaşıyor.

Birçoğumuzun adını bildiği yazılım şirketi McAfee’nin kurucusu olan John McAfee, kripto para dünyasının popüler çocuğu Bitcoin’in kurucusu olarak tanınan Satoshi Nakamoto’yu ifşa edeceğini açıkladı.

Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in kurucusu olarak yıllardır adını duyduğumuz bir kişi. Fakat bu ismin arkasındaki kişinin kim olduğu henüz ortaya çıkmış değil. Hâl böyle olunca Nakamoto’yla ilgili birçok teori ortaya atılıyor. Bu duruma bir son vermek isteyen John McAfee, tüm dünyanın merakını üstüne çekmiş olan Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu bildiğini ve kendisini ifşa edeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabında konuşan McAfee’nin açıklaması şu şekilde:

Satoshi’nin kimliğini sakladım. Fakat artık bu konunun masaya yatırılma zamanı geldi. Bazı sahtekârlar kendilerinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor ve biz de onu aramak için çaba sarf ediyoruz. Satoshi kendi kimliğini açıklayana kadar her gün olasılıkları kısıtlayacağım ya da kimliğini direkt olarak açıklayacağım.

John McAfee, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili birçok ipucu paylaşmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde kripto para dünyasının bu olaydan nasıl etkileneceğini hep birlikte göreceğiz. Konuyla ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz.

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