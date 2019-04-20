Venezuela’da para yerine takasla alışveriş yaygınlaşıyor

Enflasyonun inanılmaz derecede yüksek olduğu Venezuela’da halk, yaşantılarını sürdürebilmek için yeni bir ticaret yoluna gidiyor.

12 aylık enflasyon oranı %2.688.670 olan Venezuela gerçek anlamda zor günler geçiriyor. ABD’nin uyguluyor olduğu yaptırımlarla beraber 2019 yılını %10.000.000 ila %20.000.000 enflasyon arasında kapatması beklenen ülkenin halkı kendilerine yeni alışveriş yolları arıyorlar. Bu yollar arasında en ilgi çekici olanı ise takas sistemi oldu.

Yapılan röportajlar sonucunda ulaşılan bilgiler ise gerçekten hayret verici. Venezuela’nın Puerto La Cruz şehrindeki Los Cocos’da balıkçılık yapan Beudis Martinez, yakaladığı balıkları satacak müşteri bulamadığını söylüyor. Örneğin, gelen bir müşterinin sahip olduğu bir adet paket süt tozuna karşılık tam 24 kg balığı ona veriyor.

Et ve tavuk ürünlerine ulaşmanın zor olduğu Venezula’da halk, ihtiyacı olan proteini karşılayabilmek için balık ürünlerine yönelmiş durumda. Paslı bir İngiliz anahtarına sahip olan vatandaş, bunu bir paket makarnayla takas etmek için satıcıları dolaşıyor.

Tedarik etmedeki en büyük zorluğun ise hastalık durumunda çekildiği ve Venezula’da ilaç bulmanın neredeyse her şeyden zor olduğu söyleniyor. Sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı Venezuela’da fazla miktarda balık takası yapmaya olumlu bakılmıyor. Elektrik kesintileri esnasında buzdolapları çalışmayacağı için balıklar bozuluyor. Balığın tek seferde az miktarda alınması ise balık fiyatlarının düşmesine yol açıyor.

Avrupa’da bulunan balık pazarlarında 24 kg balığı satın alabilmek için 192 dolar ücret ödemeniz gerektiği belirtilirken 24 kg balığın Puerto de la Cruz’daki karşılığı sadece bir paket şeker. Eski devlet başkanı Hugo Chavez, 2006 yılında yapmış olduğu bir konuşmada: “Bizim sosyalizm anlayışımız dayanışmayı temel alıyor. Bu nedenle takası, para yerine mal değiş tokuşunu geçerli kılacak bir piyasayı teşvik etmeliyiz.” diyerek takasın önemine işaret etmişti. Ancak Chavez’in bu konuşmasının arkasında böyle bir geleceği hayal ettiğini pek sanmıyoruz.