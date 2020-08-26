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TFF Süper Lig fikstürü çekildi

26 Ağustos 2020
Süper Lig, Türkiye, futbol,

Süper Lig’de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. İlk yarısı 24 Ocak 2021’de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021’de oynanacak müsabakalar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021’de sona erecek.
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 3. haftada, Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi 6. haftada, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 10. haftada, Trabzonspor – Galatasaray derbisi 15. haftada, Beşiktaş – Galatasaray derbisi ise 19. haftada oynanacak.

Türkiye futbol Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. İlk haftanın programı şöyle;

MKE Ankaragücü- Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor – Alanyaspor

Hes Kablo Kayserispor – Kasımpaşa

Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

Hatayspor – Medipol Başakşehir

Galatasaray – Gaziantep FK

Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor

Göztepe – Yukatel Denizlispor

Trabzonspor – Beşiktaş

Antalyaspor – Gençlerbirliği

İttifak Holding Konyaspor (BAY: 1. Haftayı maç yapmadan geçecek)


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