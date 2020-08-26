TFF Süper Lig fikstürü çekildi

Süper Lig’de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. İlk yarısı 24 Ocak 2021’de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021’de oynanacak müsabakalar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021’de sona erecek.
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 3. haftada, Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi 6. haftada, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 10. haftada, Trabzonspor – Galatasaray derbisi 15. haftada, Beşiktaş – Galatasaray derbisi ise 19. haftada oynanacak.
Türkiye futbol Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. İlk haftanın programı şöyle;
MKE Ankaragücü- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor – Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor – Kasımpaşa
Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
Hatayspor – Medipol Başakşehir
Galatasaray – Gaziantep FK
Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor
Göztepe – Yukatel Denizlispor
Trabzonspor – Beşiktaş
Antalyaspor – Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor (BAY: 1. Haftayı maç yapmadan geçecek)