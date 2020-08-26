KıbrısSeçim 2020

Akıncı: Karantina uygulaması ciddiye alınmalı

26 Ağustos 2020
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, karantina, esnaf ziyaret,

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yurt dışından gelişlerde karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini uzmanlar da söylüyor. Önlemlerin artırılması gerekiyor. Hükümet doğru yönde kararlar almakta zorlanıyor. Hükümet kendi arasında bile maalesef anlaşamıyor. Biz hükümeti doğru yönde uyarmaya devam edeceğiz. Karantina uygulaması ciddiye alınmalı. Halkımızı korumak zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı’nın Seçim Ofisinden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bölgedeki esnaf ve zanaatkarları iş yerlerinde ziyaret ederek üretici ve esnafla sohbet etti. Ülke gündemi ile ilgili görüşleri dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, soruları da yanıtladı.

Üreticilerin Covid-19 salgının ilk dalgasında işyerlerinin uzun süre kapanmasının, açılımın başlamasının ardından yaşananlar nedeniyle neredeyse boşa olduğunu söylemesi üzerine, bu zor günlerin de doğru kararların alınıp ciddiyetle uygulanmasıyla geçeceğini vurgulayarak, yurttaşların da maske kullanarak, hijyen ve sosyal mesafe uygulamasına önem vermelerini istedi.


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