Ayça kitabıyla tekrar hayat buldu

Fikret Demirağ tarafından “Şiirin Kızı” olarak adlandırılan Ayça Özkan’ın 1996 yılında henüz 18 yaşındayken aramızdan ayrılmasıyla geride bıraktığı şiirleri 24 yıl sonra bir kitapta toplanarak yayımlandı.

Kitap için birçok kişi emek verdi

Yıllar sonra bir araya getirilen tüm şiirleri ve notları, Tamer Öncül ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin büyük desteği ile ailesi tarafından hazırlanarak “Ay Işığı Sonatı” adlı kitapta toplandı.

Yayıma hazırlık süreci kız kardeşi Aslı Özkan, kapak tasarımı ile sayfa düzenlemesi ise Çisel Spadola tarafından tamamlanan “Ay Işığı Sonatı”nda, Ayça Özkan’ın “coşku ve felsefi bir dille ördüğü” şiirleri yine kendi kaleminden çıkan çizimleri ve babası Azer Özkan’ın tabloları ile süslendi. Yakında tüm kitabevlerinde…

Genç yaşta şiirleriyle dikkat çekti

1994 – 1995 yıllarında farklı gazete ve dergilerde yayımlanan şiirleriyle henüz çok genç bir yaşta olmasına rağmen edebiyatseverler tarafından tanınan ve Kıbrıs Türk şiirinin Sylvia Plath’ı veya Nilgün Marmara’sı olarak anılan Ayça Özkan ve şiirleri, Fikret Demirağ tarafından 1997 yılında kaleme alınan yazıda şöyle betimlenmişti, “Gerçekten çok duyarlı, sezgileri güçlü, etik duruşu ve estetik seçimleriyle dikkat çekici bir şair adayıydı (daha doğrusu şairdi) Ayça. Sinema, televizyon ve başka sanat alanlarıyla ilgili geleceğe ilişkin projeleri bir yana, genç bir insan olarak bireyin karmaşık iç dünyasından damıttığı hüzün, ironi ve aykırı duruş motifleri içeren şiirleriyle, şiiri yarım kalanlardan biri olarak, şiirimizde yerini aldı.”

Ayça’nın şiirinden bir mısra

Susss…

Ay öldü.

Kırık beyaz cam parçacıkları kılığında

Saplandık yüreğine

Titrek şarkısında kokladık

ilk nefesini yangınların…