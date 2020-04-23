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Testler haftaya başlıyor

23 Nisan 2020

Basın örgütleri, Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği, KTSYD, yaptıkları ortak açıklamada, tüm basın çalışanlarına, Kovid-19 testi yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, önemli bir duyarlılık göstererek, bizzat örgüt başkanlarını aradığı ve gelecek hafta içinde tüm basın emekçilerine Kovid-19 testi yapılacağı bilgisini verdiği paylaşıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde

“Değerli Basın Emekçileri;

Covid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren biz örgütler olarak basın emekçilerinin kamu görevi yaptıklarının ve en riskli çalışma grupları arasında olduklarının altını defalarca çizmiştik. Bu bağlamda da basın emekçilerine Covid-19 testi yapılması yönünde birçok kez hükümete çağrı yapmış, bu konuda adım atılmasını talep etmiştik.

Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli, bugün önemli bir duyarlılık sergileyerek bizzat kendisi örgüt başkanlarını arayıp gelecek hafta içerisinde tüm basın emekçilerine Covid-19 testi yapılmayı başlanacağını ve bu konuda örgütlerle birlikte hareket ederek süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak istediklerini bildirmiştir. Örgütler olarak sayın bakana ve tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.
Bahse konu testlerin hangi gün yapılmaya başlanacağının ve nasıl bir uygulama ile bu sürecin tamamlanacağının tüm detaylarını en geç gelecek hafta başına kadar örgütler olarak tüm basın emekçilerinin bilgisine getireceğiz.

Saygılarımızla;
Basın-Sen
KTGB
Dev-İş
Dış Basın Birliği
Bay-Sen
Haber Kameramanları Derneği
KTSYD”



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