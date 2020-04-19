Test yoksa vaka da yok!

Normalleşme olacaksa test yapılmalı! Hem de çok sayıda test yapılmalı!

Küçük bir ülke olmanın avantajını kullanabildik mi?!

Sınır kapılarını çok erken kapattık.

Market, fırın, kasap, eczane ve tedarikçiler hariç iş yerlerini kapattık.

Maliye hariç tüm kamu kapatıldı.

Okullar kapatıldı.

Yurtdışından getirilen tüm vatandaşlarımız, iki hafta karantina merkezlerine kapatıldı.

Bizler, bir ayı aşkın bir süredir evlerimizdeyiz.

Altmış beş yaş üstünü deyim yerinde ise eve hapsettik.

Buraya kadar takdir ettik uygulamada hatalar olsa da göz yumduk, biraz eleştirdik ama dayanışma çağrısı yaptık!

Peki sonuç?

İki hafta daha evde kalma süresi uzatıldı!

Peki bu süre ne için uzatıldı?

Uzatıldı çünkü herhangi bir salgın olursa sağlık alt yapımız yeterli değil!

Uzatıldı çünkü halen daha kaynağı belli olmaya bulaş vakaları var.

Uzatıldı çünkü yeterli sayıda test yapılmadı.

Bu çünküler uzar gider!

Halkın bekleyecek takadı kalmadı!!!

Malum işyerlerinin kapanması ve halihazırda tüm dünyayı saran ekonomik krizle birlikte insanlar gerçekten zora girdi.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelen, asgari ücretle ev geçindiren kişiler veya günlük ücretle yaşayan insanlarımız açlıkla sınanıyor.

Çocuğuna bez veya mama alamayan insanları görmek, duymak hepimizi yaralamakta.

Uzanabildiğimiz noktalara elimizi uzatsak da yetersiz kalıyoruz!

Bu dönemde gerçekten canla başla çalışıp devletin saramadığı yaraları sarmaya aracılık eden çok güzel yürekler gördük!

Şifa Çika, Serdinç Maypa ve Bircan Beşoğlu gibi güzel insanlar tanıdık!

Peki, bitti mi bu süreç? Veya bitecek mi?

Bitmedi, bitmeyecek de!

Endişe, siyasilere güvensizlik, açıklamalar arasındaki uyumsuzluk ve sonuç; ilk gün pandemi hakkında ne biliyorsak halen aynısını biliyoruz. Ne eksik ne fazla yani bir arpa boyu yol alamadık!

Sokağa çıkma yasağı konmuş olsa ve insanlar iki ya da üç hafta tam izole edilselerdi; bugün tüm hastalar tespit edilir ve belki de çok az bir testle bu salgın sona erdirilir ve hayat normale döndürülürdü!

Bu yol tercih edilmedi. Peki, sağlık sistemi geliştirildi mi? Hayır!

Bir buçuk ayda nerenin pandemi hastanesi olacağına karar veremeyen siyasiler, şimdi kırk beş günde pandemi hastanesi yapacaklarmış. Bugün itibariyle altı gün geçti henüz ihalesini bile görmedik!!!

Test sayımızı artırdık mı? Hayır! Test sayımız da minimumda kaldı!

Güney Kıbrıs’ta rastgele seçilen kişiler üzerinde yapılan testlere otuz pozitif asemptomatik vaka bulunduğunu biliyoruz! Bizde yapılan rastgele test var mı? O da yok!!!

Geç kaldık!!! Geç kalmaya da devam ediyoruz. Ülkede, Mağusa Hastanesinde ve iki üniversitemizde PCR cihazı olduğu halde, niye oralarda da bu testin yapılmasına izin verilmiyor? Kim engel oluyor? Niye engel olunuyor? Sonuçta yine sağlık bakanlığına bağlı ve genetikçiler ya da biyologlar tarafından yapılmayacak mı bu testler?!

Yapın testleri ve koordineli bir şekilde yaşama geri dönelim. Bir tek işyerlerini kapatma bir çözüm değil!!!

İnsanlar sokakta!!!

Bizler halk olarak endişeliyiz! Kriz dolayısı ile kimsenin evde daha uzun süre oturacak bir maddi gücü de yok!

Sizlerin siyasi ihtirası bu toplumun sonu olmamalı!