Vuhan’daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump’a yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’i hedef alarak, “salgından kasten sorumluysalar elbette bunun sonuçları olur” açıklamasına, salgının merkezindeki Vuhan’dan “bunlar imkansız ABD teorileri” yanıtı verildi

Vuhan kentinde yer alan Viroloji Enstitüsü’nü hedef alan iddialar, ABD yönetiminin en üst düzey isimleri tarafından gündeme getirilmiş durumda.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, virüsün dünyaya nasıl yayıldığı konusunda bir incelemenin devam ettiğini duyurması sonrası, son olarak Donald Trump da basın toplantısında konuya değindi.

Başkan Trump, virüsün doğal yollarla yayılmış olabileceği teorilerine değinmeden, “Bir hata sonucu mu bu salgın kontrollerinden çıktı, yoksa bunu kasten mi yaptılar?” ifadesini kullandı.

Trump, “İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çok ciddi bir değişim bu. Çin’e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle ‘evet’ olurdu.” dedi.

Kaynak: bbc türkçe