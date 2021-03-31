“Teslimat” Cleveland Uluslararası Film Festivali’nin Resmi Seçkisine Girdi

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, Amerikan Akademi Ödülleri’ne (Oscar) akredite Cleveland Uluslararası Film Festivali’nin resmi seçkisine girdi.

ABD’nin prestijli sinema etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 45’incisi düzenlenen festivalin “FilmSlam” adlı uluslararası kısa film seçkisinde gösterilecek olan Teslimat’ın çekimleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapıldı.

“Teslimat”, dünya prömiyerini yaptığı kasım ayından bu yana geçen sürede İtalya, İspanya, Fransa ve ABD’de 9 uluslararası film festivalinin resmi seçkisine girmeyi başardı ve İtalya’dan da “İzleyici Ödülü” kazandı. Bu gösterim, Teslimat’ın ABD’deki ikinci gösterimi olacak.

ABD’nin Ohio eyaletinde 7-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Cleveland Uluslararası Film Festivali, Ohio eyaletinin en büyük sinema etkinliği olarak biliniyor.

Festivalin son 30 yıldır aralıksız sürdürdüğü uluslararası “FilmSlam” adlı seçkisi, çocukları ve gençleri filmler aracılığıyla dünyada yaşananlar konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Festival içinde bir mini festival olarak adlandırılan seçki, geçen yıl 188 okulda 10-18 yaş aralığında 34 bin 400 öğrenci tarafından izlendi.

Festival resmi web sitesinde, “FilmSlam” seçkisi için, “Filmin gücünü kullanarak gençliğimizi, kendilerini ilgilendiren konularda eğitebilmek, Ohio eyaletine yaptığımız en önemli katkıdır” değerlendirmesinde bulunuluyor.

Kısa adı CIFF olan festival son 2 yıldır, Covid-19 salgını nedeniyle online/çevrimiçi olarak düzenleniyor. Festivale 2019 yılında 105 bin biletli izleyici katılmıştı.

Festival bu yıl da Covid-19 önlemleri sebebiyle online/çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Filmin yönetmeni Doğuş Özokutan, festival süresince düzenlenecek etkinliklere video konferans yoluyla canlı olarak katılarak, “Teslimat” hakkında sunum yapacak ve öğrencilerin sorularını cevaplayacak.

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın kaleme aldığı, başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı “Teslimat” filmi, kızının ameliyatı için gereken parayı bulmanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatlarıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor. Film, Ocak 2020’de Çamlıca köyünde çekilmişti.