Tabipler Birliği: Halk sağlığı açısından ciddi tehdit

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yarın yapılması planlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi gala gecesinin halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada “Devlet eliyle böylesi bir organizasyon yapılmış olmasının toplumun pandemi ile ilgili tedbir kararlarına uyumu konusunda kötü örnek oluşturacağı ve güvenirliği sarsacağı kesindir.” ifadelerini kullanıldı.

Açıklama şöyle:

31 Mart 2021

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde 1 yılı aşkın zamandır süren ve alt yapı ve organizasyon eksikliği, verilen siyasi popülist yanlış kararlar nedeni ile halkımızın açlık sınırına dayanmasına, ciddi boyutlarda sosyoekonomik sorunlara neden olan pandemi ile mücadele halkın özverisi ile sürdürülebilmektedir.

İnsanlarımız evlerine ekmek götüremez, çocuklarımız aylardan beridir yeterli hazırlık ve organizasyon yapılamadığı için okullarına gidemez durumdadır. Hastalarımız otellerde, yurtlarda sevdiklerinden ayrı karantina altında zor zamanlar geçirmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu sürekli olarak açıkladığı kararlar ile insanlarımıza kalabalık ortamlar oluşturmama, bir araya gelecekleri etkinliklerden kaçınma çağrısı yapmaktadır.

Aylardır evlerinde kapalı kalan insanlarımız bir pazar günü kırlarda yürüyüş bile yapamazken, ülkemizde pandemi şartları altında özel izinlerle çekilen bir dizi filmin ilk gösterimi için Mağusa’da kapalı bir salonda en az 250 kişinin bir araya geleceği bir resepsiyon ve gala gecesi düzenleneceği ve Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi ve organizasyonu ile yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Türkiye’de hızla artan vaka sayıları ve ölümler nedeni ile ciddi tedbirlerin uygulamaya girdiği ve ülkemizde de COVID-19 vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde, böylesi bir etkinliğin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturacağını düşünüyoruz. Devlet eliyle böylesi bir organizasyon yapılmış olmasının toplumun pandemi ile ilgili tedbir kararlarına uyumu konusunda kötü örnek oluşturacağı ve güvenirliği sarsacağı kesindir.

Söz konusu etkinliğin bu şartlar altında yapılmasının sakıncalı olduğunu bildirirken, yetkilileri tutarlı ve halk sağlığını koruyacak bilimsel temelli kararlar üretip bu doğrultuda davranmaya davet ederiz.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU