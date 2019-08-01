Tesisatçıların keyif gecesi

BİRAZ DA EĞLENCE:

Cahit Necipoğlu’nun tesisatçılar için organize ettiği keyif dolu bir yaz gecesinde, konuklar bir araya gelerek bol bol stres attı ve dostluklarını pekiştirdi

Lefkoşa’nın önemli iş insanlarından Cahit Necipoğlu’nun tesisatçılar için düzenlediği gecede konuklar keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. “Yaz Yemeği” adıyla düzenlenen geceye geniş bir katılımla ilgi gösteren konuklar bir yandan sofra ziyafetinin tadını çıkarırken bir yandan da gönüllerince sohbet etti.

Bol bol stres atıp moral depolayan konuklar bu güzel gece sayesinde dostluklarını da pekiştirdi. Eğlencelerini hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren konuklarına keyfine diyecek yoktu.