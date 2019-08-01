Magazin

Tesisatçıların keyif gecesi

1 Ağustos 2019

BİRAZ DA EĞLENCE:

Cahit Necipoğlu’nun tesisatçılar için organize ettiği keyif dolu bir yaz gecesinde, konuklar bir araya gelerek bol bol stres attı ve dostluklarını pekiştirdi

Lefkoşa’nın önemli iş insanlarından Cahit Necipoğlu’nun tesisatçılar için düzenlediği gecede konuklar keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. “Yaz Yemeği” adıyla düzenlenen geceye geniş bir katılımla ilgi gösteren konuklar bir yandan sofra ziyafetinin tadını çıkarırken bir yandan da gönüllerince sohbet etti.

Bol bol stres atıp moral depolayan konuklar bu güzel gece sayesinde dostluklarını da pekiştirdi. Eğlencelerini hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren konuklarına keyfine diyecek yoktu.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Plaj keyfine hareket katacaklar

1 Ağustos 2019

Binatlı ayakları yerden kesti

1 Ağustos 2019

Gündeş’den sözlü, şovlu konser

30 Temmuz 2019

Hadise Bafra’da “Farkımız Var” dedirtti 

30 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı