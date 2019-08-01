İran, Suriye’de yeni üretim tesisleri inşa etmeye hazır

Suriye-İran ortak ekonomi komitesi başkanı Amin Nahhas, İran’ın yakın gelecekte Suriye’de bir dizi üretim tesisi inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye ve İran merkezli işletmelerin temsilcileri, Şam’da Suriye-İran ortak ekonomi komitesi aracılığıyla Suriye’de 3 yeni şirket kurmak için görüşmelerde bulundu.

İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre komite başkanı Amin Nahhas, yaptığı açıklamada “Suriye’ye dayatılan haksız zorlayıcı tedbirleri kırmak için inşaat, sağlık, tıp, süt sektörlerinde çok modern endüstriler kurmayı düşünüyoruz” dedi.

Diğer yandan yeni fabrikaların; bebek maması, kanser ilacı ve otomobiller için birer üretim tesisi de içereceği belirtildi.

Suriye-İran ekonomi komitesi, ocak ayında Suriye-İran ortak ticaret odasının yaratılmasının önünü açma ve ikili ekonomik ilişkileri artırma çabaları kapsamında kurulmuştu.