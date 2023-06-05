“Tertemiz Mağusa İçin Hep Beraber” kampanyası seferberlik halinde başladı

Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi öncülüğünde “Tertemiz Mağusa için hep beraber” sloganıyla düzenlenen temizlik kampanyası bugün birçok gönüllü ekibin katılımıyla başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser kampanyanın ilk gününde temizlik yapılan bölgeleri gezdi. Çeşitli belediyelerin yanında sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşların da katılarak destek verdiği ve 9 Haziran’a kadar sürecek kampanyada, hem iş araçları ile çevrede biriken çöpler toplanıyor hem de kent genelinde ot temizliği ve Sivil Toplum Örgütleri ile muhtarlıkların katkısı ile mıntıka temizliği yapılıyor.

Kampanyanın ilk gününde, Çanakkale Mahallesi’nde Çalıkuşu Ticaret’in 9 ot ekibi, Büyük Sanayi Bölgesinde Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 4 ot ekibi, Mesarya Belediyesi’nin 1 kamyon ve çekirge aracı, Değirmenlik Belediyesi’nin dozer ve kamyon ekibi, Maraş’ta Sivil Savunma kamyonu, Gönyeli Belediyesi dozeri, Dumlupınar Mahallesi’nde GKK’nın 4 ot ekibi çalışma yaparken, Palm Beach Bölgesinde ise Alaniçi Kadınlar Birliği ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği üyeleri sahil temizliği Makamer Mağusa Suriçi’nde temizlik yaptı.

Ayrıca Mustafa Uluçay ve arkadaşları akşamüzeri Fazıl Polat Paşa yanındaki koruluğu temizleyecek.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın katkılarıyla başlayan kampanya için Başkan Uluçay’a teşekkür ederek, Kaymakamlık olarak kampanyaya ellerinden gelen katkıyı koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Temizlik kampanyasının yılda birkaç kez düzenlenerek belli periyotlarda tekrar edilmesi gerektiğini söyleyen Keser, Belediye ile birlikte hareket etmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Keser, Belediye ile birlikte çok daha güzel projelere imza atacaklarını ifade ederek, onun öncülüğünde olduğunu ifade ettiği kampanya için Başkan Uluçay’a teşekkür etti.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, temizlik kampanyasının hem Gazimağusa’nın hem de ülkenin ihtiyacı olan önemli bir çalışma olduğunu, bu gibi çalışmaların bütün yıl boyunca devam etmesi gereken çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, en önemli noktanın çevre temizliğine olan farkındalığı artırmak, diğer noktanın ise Gazimağusa’da bu çalışmanın birlik ve beraberlik içinde yapılabileceğini ortaya koymak olduğunu belirtti.

Uluçay, Kaymakamlık Belediye ve pek çok kardeş belediyelerin, özel sektör kurum ve kuruluşların hep birlikte temizlik yaptığını, ülkede güzel işlerin birlik ve beraberlik içinde yapılıp başarılacağına inandıklarını kaydetti.

Küçüksu

Gazimağusa Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Hüseyin Küçüksu ise, Belediyelerin kampanyaya katılmaları için talepte bulunduklarında anında yardıma koştuğunu ifade ederek, belediyelere teşekkür etti.

Yapılan çalışmanın sadece temizlik değil, temizliğin kalıcı olmasını sağlamak olduğunu, bu amaçla kampanyaya halkı da dahil etmeye çalıştıklarını ifade eden Küçüksu, hafta sonu bahçe temizliği yapacak vatandaşların cuma günü Belediyeye bilgi vermesi halinde çıkan çöplerin bekletilmeden ve dağıtılmadan alınabileceğini belirtti.

Kampanya boyunca Beyarmudu Belediyesi’nin 8 kişilik ot ekibi, 1 çekirge aracı Mutluyaka ve Maraş bölgesinde, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 8 kişilik ot ekibi ile Kaliland bölgesinde, Girne Belediyesi, 6 Haziran’da belediye şirketinin ot ekibi ile Tuzla’da, GKK 4 kişilik ot ekibi Dumlupınar ve Karakol’da, DAÜ 1 kamyon ve 1 dozer ile Maraş bölgesinde olacak.

Kampanyanın bütününde; Yeniboğaziçi Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Girne Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, İskele Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 4. Piyade Alayı Komutanlığı, Çalıkuşu Ltd., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Gazimağusa’dai muhtarlıklar, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ve Alaniçi Kadınlar Derneği, Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Toplumsal Hizmet Federasyonu, Desdemona Lions Kulübü Derneği, Temiz Ada, Mağusa Kültür Derneği ve MAKAMER, Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği ve Ravelin Lions Kulübü Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği görev üstleniyor.