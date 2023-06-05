Lefke Bölgesi STÖ Platformu: Maden atıklarıyla yaşamak Lefkelilerin kaderi değildir

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, birçok çevre sorununun yanı sıra Lefke’deki CMC maden atıkları konusuna da değinilerek, maden atıkları ile yaşamanın Lefkelilerin kaderi olmadığı, Lefkelilerin bir gün bile maden atıklarıyla yaşamaya tahammülü kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “5 Haziran Dünya Çevre Gününe ormanlarımızın yandığı, çöplerimizin için için ateşlenip tüttüğü, elektrik santrallarımızın bacasının zehir saçtığı bir ortamda giriyoruz” denilerek, ülkenin ağaçlanıp yeşertilemediği ve belediyelerin çöp sorununun sürdüğü eleştirisinde bulunuldu.

Yaşanabilir bir çevre yaratılması için kentlerin çevreyle barışık bir mimari tarzıyla planlanmasının, ses ve görüntü kirliliğinden korunmasının, yeşil doku ile kültürel değerlerin korunmasının şart olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Lefke özelinde Osmanlı konaklarımızı, Koloni döneminden kalan binalarımız, su kemer ve sarnıçlarımız ile antik eserlerin kaybedilmeden restore edilip korunması şarttır. Bunlara ek olarak elli yıldan bu yana kanayan yaramız olan CMC maden atıklarına gelmiş geçmiş hiçbir hükümet el atma cesaretini göstermemiş Akdenizin bu çevre felaketini görmezden gelmiştir. Maden atıklarıyla yaşamak Lefkelilerin kaderi değildir ve olmayacaktır. Lefkelilerin değil bir elli yıl daha bir gün bile maden atıklarıyla yaşamaya tahammülü yoktur” ifadelerine yer verildi.