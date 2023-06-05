Yeşil Bilezik Projesinde 54 öğretmen ve 46 öğretmen adayı çevre okuryazarlığı eğitimi aldı

Çevre okuryazarı bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen ve Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında 54 öğretmen ve 46 öğretmen adayına çevre okuryazarlığı eğitimleri sunuldu.

Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, çevre okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi desteklemek adına öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeyini yükseltmek için tasarlanan ve ilgili alanlarda uzman eğitmenler tarafından sunulan eğitim serisi 17 Nisan – 23 Mayıs tarihleri arasında Gazimağusa’da gerçekleşti.

İlkokul öğretmenlerinin çevre okuryazarlığı düzeyini belirleme ve çevre okuryazarlığı bileşenlerini değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre geliştirilen eğitim serisi kapsamında katılımcılar, “Ekolojik Okullar ve Enerji Tasarrufu-Eğitim İlişkisi, İklim Krizi ve İklim Adaleti, Doğa Deneyimleri ile Desteklenen Ekoloji Temelli Eğitim Yaklaşımları, Öğretmenlere için STEAM ve Kodlama, Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Yeşil Mimarinin Rolü ve Önemi, Yerel Çerçevede Sorgulama Temelli Çevre Eğitim Mekanizmaları Geliştirme ve Uygulama” eğitimleri aldı.

Mağusa Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, katılımcılara sertifikaları 25 Mayıs tarihinde Mağusa Gelişim Akademisi’nde gerçekleşen seremoni eşliğinde takdim edildi. Mağusa Kültür Derneği başkanı Sermin İyican ve Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu seremonide birer konuşma yaptı.

2024 yılının sonuna kadar devam edecek olan projeyi destekleyen Avrupa Birliği’ne ve öğretmen eğitimlerine katılan öğretmen ve öğretmen adaylarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Mağusa Kültür Başkanı Sermin İyican, 1992 yılından beri zor olanı başararak aktif şekilde faaliyet gösteren Mağusa Kültür Derneği’nde, kurulduğu günden itibaren her yaş grubundan bireyin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini, 2007 yılından itibaren ise uluslararası fonlu sivil toplum projelerini başarıyla yürüttüklerini belirtti.

Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu ise konuşmasında öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirmek için son derece değerli bir role sahip olduğunun ve çevre okuryazarlığı konusunda özel bir yetkinliğe sahip olmanın, bu rolü daha da önemli kılacağının altını çizdi.

Çevre okuryazarlığı, çevresel bilgi ve farkındalığın yanı sıra, bu bilgiyi pratiğe dökme becerisini içerdiğini belirten Alibeyoğlu, “Gelecekteki nesillerin dünyayı anlamaları, çevreyi koruma bilinciyle hareket etmeleri ve sürdürülebilir bir gelecek için aktif katılımcılar olmaları büyük bir önem taşımaktadır. İşte burada devreye ‘çevre okuryazarı öğretmenler’ giriyor. Sizler, çevresel sorunları anlama, çözme ve geleceğe yönelik sürdürülebilir bir tutum geliştirme konusunda öğrencilerinize yol gösterici olabilirsiniz.” dedi.

Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu ayrıca 2022 yılının ekim ayından itibaren 1000’den fazla ilkokul öğrencisine çevre okuryazarlığı eğitimleri sunulduğundan da bahsederek hem ilkokullardaki eğitimleri hem de öğretmen ve öğretmen adayı eğitimlerini mümkün kılan Avrupa Birliği’ne, işbirliğini esirgemeyen ilkokullara ve eğitimleri sunan uzmanlara teşekkürlerini iletti.