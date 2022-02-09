Teniste U16 mücadeleri tam gaz devam            

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi heyecanlı grup karşılaşmaları ile devam ediyor.

SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Liginde bulunan fakat kadrosunda kural hatası yaparak ligden ihraç edilen Girne Amerikan Üniversitesi yer alamıyor. SBC Boru 16 yaş altı tenis ligi çok çekişmeli ve zevkli grup maçlarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:

Maç Sonuçları:

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5 – 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü

Pakan Spor Kulübü Derneği – BYE

Girne Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Pakan Spor Kulübü Derneği

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – BYE

MAÇ PROGRAMI:

Pakan Spor Kulübü Derneği – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

Pakan Spor Kulübü Derneği – Girne Belediyesi Tenis Kulübü

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği