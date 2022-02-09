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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 14’üncü hafta tamamlandı

9 Şubat 2022
Gönyeli Darts takımı





On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’ünc haftasını Gönyeli Spor Kulübü, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla kapattı.

 




 Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde geçtiğimiz gün oynanan 14’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.



On iki takımın mücadele verdiği ligin 14’ünc haftasını Gönyeli Spor Kulübü, LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla kapattı.

Vadili Darts Derneği ile Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği arasındaki karşılaşmanın 8-8 beraberlikle sonuçlandığı haftada, konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 10-6’lık skorla geçen Diamond Child zirve yolculuğuna yenilgisiz sürdürdü.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 14’nc hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli-Lefkoşa Darts Birliği: 12-4

Cihangir-Gönyeli Darts Birliği: 4-12

LEGEND-Gönyeli Av.At.K: 11-5

Minareliköy-Güzelyurt Darts Birliği: 13-3

Diamond Child-Beyarmudu Belediyesi: 10-6

Vadili Darts Derneği -Coşkuner K.S.ve Spor Derneği: 8-8

 

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU  

TAKIMLAR                                  O     G   B   M  A      Y      P     AV

1.Diamond Child                             14    14  0    0    160   64     42   96

2.Minareliköy                                  14    13  0    1    171   53     39   118

3.Gönyeli Darts Birliği                    14    12  0    2    152   72     36   80

4.LEGEND                                     14    8    2    4    127   97     26   30

5.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği    14    7    3    4    117   107   24   10

6.Güzelyurt Darts Birliği                 14    4    4    6    88     136   16   -48

7.Vadili Darts Derneği                    14    3    4    7    102   122   13   -20

8.Gönyeli Av.At.K.                         14    3    3    8    85     139   12   -54

9.Cihangir                                        14    3    2    9    88     136   11   -48

10.Gönyeli                                       14    2    4    8    90     134   10   -44

11.Beyarmudu Belediyesi               14    2    1    11  85     139   7     -54

12.Lefkoşa Darts Birliği                  14    1    1    12  79     145   4     -66



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9 Şubat 2022


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