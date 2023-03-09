Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı


KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 08-22 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 2023 KKTF kortlarında başladı.

PSKD EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 8-9 Yaş kategorisi ile 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor. PSKD EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI ilk gün 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR

Larin Vural – Medina Akhmetova                      6/0 6/0

Anastasiia Elshina – İrem Erenay                     6/2 6/2

Meyra Eser – Gülay Meyra Avcı                        6/4 6/0

Hatice Kırçay – Deniz Abdullahoğlu                 3/6 2/6

12 YAŞ ERKEKLER

Kıvanç Öztuğ – Cafer Tosunoğlu                      6/4 6/3

Tuğra İrfanoğlu – Jayden Denız Sezginer        6/0 6/0

Emre Aleks Kural – Baran Başaran                  0/6 1/6

Erdal Arabacıoğlu – Çınar Elmalı                      3/6 6/4 6/2

Kuzey Pilli – Said Zeki Avcı                               0/6 0/6

Yalın Yurtsever – Arel Şahin                             6/3 6/0

16 YAŞ KIZLAR

Sevinç Oğan – Almira Akşahin                         3/6 0/6

16 YAŞ ERKEKLER

Akay Ali Sağkanat – Deniz Güzoğlu                 6/1 6/0

Oğuz Elerian – Kubilay Baran Şengül              0/6 2/6

 

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Tags:anıbaşladıEkremTenisteTurnuvasıYeşilada
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