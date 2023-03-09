Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 08-22 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 2023 KKTF kortlarında başladı.

PSKD EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 8-9 Yaş kategorisi ile 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor. PSKD EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI ilk gün 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR

Larin Vural – Medina Akhmetova 6/0 6/0

Anastasiia Elshina – İrem Erenay 6/2 6/2

Meyra Eser – Gülay Meyra Avcı 6/4 6/0

Hatice Kırçay – Deniz Abdullahoğlu 3/6 2/6

12 YAŞ ERKEKLER

Kıvanç Öztuğ – Cafer Tosunoğlu 6/4 6/3

Tuğra İrfanoğlu – Jayden Denız Sezginer 6/0 6/0

Emre Aleks Kural – Baran Başaran 0/6 1/6

Erdal Arabacıoğlu – Çınar Elmalı 3/6 6/4 6/2

Kuzey Pilli – Said Zeki Avcı 0/6 0/6

Yalın Yurtsever – Arel Şahin 6/3 6/0

16 YAŞ KIZLAR

Sevinç Oğan – Almira Akşahin 3/6 0/6

16 YAŞ ERKEKLER

Akay Ali Sağkanat – Deniz Güzoğlu 6/1 6/0

Oğuz Elerian – Kubilay Baran Şengül 0/6 2/6