Polaris ATV/UTV Basel Holding güvencesiyle 5 yıldr adada

Firmamız Basel Holding çatısı altında 2018 yılından beri Polaris ATV/UTV Tek Yetkili Satış/Servis ve Yedek Parçanın yanında GOPRO kameralarının ve aksesuarlarının da aynı zamanda Creality 3d Printerlerinin de yetkili satış temsilcisidir.

Amerikan ATV markası olarak, Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin bir numaralı hafif askeri araç tedarikçisi olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de tek hafif askeri araç tedarikçisi olan Polaris markasını Resmi ve tek olarak temsil etmektedir. Markamızın web adresi olarak www.polaris.com adresinden de görülebileceği gibi Güney dahil tüm Kıbrıs’ta tek resmi distribütörüz ve bununla gurur duymaktayız.

Polaris ATV/UTV araçlarının her türlü servisi, satışı ve yedek parçasıyla hizmet vermekteyiz.

Showroomlarımızda hazır bulunan araçlar haricinde müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda siparişlerini de karşılamaktayız.

Araçlarımız, Avrupa Birliği normlarına göre üretilmektedir ve her türlü sinyalizasyon sistemleri, yol güvenlik sistemleri fabrikasından standart olarak çıkmaktadır.

Müşterilerimizin kesintisiz keyfi için stokumuzda 1450 kalem yedek parça devamlı bulunmaktadır. Polaris’in geliştirmiş olduğu network sistemi ile araçlarımızı dijital ortama bağlayıp fabrika yetkililerinde destek almaktayız. Yani, aracınız servisimize girdiği andan itibaren teknisyenimizle birlikte fabrika yetkilileri her türlü detaylı incelemeyi sağlayabilmektedir.

Servisimiz kendi satışını yaptığımız araçlar haricinde tüm Polaris müşterilerine yedek parça dahil hizmet vermektedir.

GoPRO markası bilindiği üzere aksiyon kamerası olarak anılmaktadır. Fakat son yıllarda gerçekleştirdikleri teknolojik gelişmeler ile aksiyon değil artık kamera üreticisi konumuna gelmiştir. GoPro kameralarımız ve aksesuarları 2 yıl resmi distribütör garantisi altında satılmaktadır.

Creality 3 Boyutlu yazıcılarımız ise tüm dünya piyasasının bildiği gibi fiyat/performans ürünüdür. Yazıcılarımızı showroomlarımızda görebileceğiniz gibi çeşitlerimiz giriş seviyesinden başlar ve en yüksek performanslı tarayıcı ürünlerine kadar devam eder. Ürünlerimiz yelpazemizde her türlü yedek parça ve sarf malzemesi olan flamentler dahil olup servisimizde mevcuttur.