İktisatbank BTM 2.Lig'de transfer yönetmeliği belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

İktisatbank BTM 2.Lig’de transfer yönetmeliği belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İktisatbank BTM 2.Lig'de transfer yönetmeliği belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de transfer yönetmeliği belli oldu. Ligde bu sezon takımlar İktisatbank BTM 1.Lig’de forma giyen ve süre alan 3 futbolcu transfer edebilirken, İktisatbank BTM 2.Lig’de forma giyen oyuncuların transferi konusunda herhangi bir sınırlama olmayacak.
İktisatbank BTM 2.Lig’de kulüpler; üst liglerde (AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve İktisatbank BTM 1.Lig) forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Bu liglerden transfer edilen futbolcuların üst ligde bulundukları kulüpte süre almamış olması gerekirken, sadece A2 Ligleri’nde süre alan ve A Takım’da süre almayan oyuncular da transfer edilebilecek.
İktisatbank BTM 2.Lig’de bu sezon yabancı futbolcular için lisans işlemi yapılmayacak.

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Tags:İktisatbank BTM 2.Lig
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