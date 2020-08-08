Tenis plaja indi

KKTF ile GMBTK işbirliğinde düzenlenen 20 Temmuz Restoran Plaj Tenisi turnuvası Long Beach de başladı. Plaj Tenisine çift erkekler kategorisine 20, çift kadınlara 10 ve karışık çiftler kategorilerine 19 takım ile ülkemizin önde gelen voleybolcularından Buğra Eryıldız ve önemli sporcuların katılım ile gerçekleşiyor.

Bu yılın ilk plaj tenisi turnuvası olan 20 Temmuz Restoran Plaj Tenisi turnuvası 9 Temmuz Pazar günü sona erecek. Ağustos ayında düzenlenecek Plaj Tenisi Turnuvaları devam edecek.