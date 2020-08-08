KıbrısManşet

Hırsızlık yapmaya çalıştı,tutuklandı

8 Ağustos 2020

(Kamalı Haber)

 Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânına hırsızlık yapmak için giren ancak işyeri sahibi tarafından fark edilince kaçan zanlı T.K tespit edilerek tutuklandı. Zanlı tutuklama talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.20 sıralarında Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânının batıya bakan açık kapısından içeriye giriş yapan erkek bir şahsın bankonun yanındaki çekmece önünde çömelmiş bir şekilde dükkân sahibi tarafından fark edilmesi üzerine koşarak kaçtığının tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak emare olarak alınan kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde şahsın kısa saçlı, sakallı, Esmer, üstten gri tişört, alttan yırtık şekilli kot pantolon ve spor ayakkabı giydiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis, eşkâli tespit edilen zanlı T.K’nın önceki gün tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise çok pişman olduğunu, çaresiz kaldığı için bu suçu işlediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatar: Rum-Yunan ikilisi uzlaşmazlığı ve gerginliği tercih ediyor

Tatar: Rum-Yunan ikilisi uzlaşmazlığı ve gerginliği tercih ediyor

7 Ağustos 2020
Photo of Ticaret Odası ve Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Komitesi toplantı düzenledi

Ticaret Odası ve Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Komitesi toplantı düzenledi

7 Ağustos 2020
Photo of Gürcafer: 40 dereceyi aşan sıcaklarda dışarıda insan çalıştırmayın

Gürcafer: 40 dereceyi aşan sıcaklarda dışarıda insan çalıştırmayın

7 Ağustos 2020
Photo of Önce darp etti, sonra bıçakladı!

Önce darp etti, sonra bıçakladı!

7 Ağustos 2020
Photo of 1 yıldır kaçak yaşıyordu

1 yıldır kaçak yaşıyordu

7 Ağustos 2020
Photo of Özersay:Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız

Özersay:Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız

7 Ağustos 2020
Photo of Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

7 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Dövizdeki artış Bakanlar Kurulu’nun gündeminde

Tatar: Dövizdeki artış Bakanlar Kurulu’nun gündeminde

7 Ağustos 2020
Photo of Tatlısu’da iki gölette temizlik çalışmaları başlatıldı

Tatlısu’da iki gölette temizlik çalışmaları başlatıldı

7 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi cihazı alındı

Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi cihazı alındı

7 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı