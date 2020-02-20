Temizliğe gitti 3 evi soydu

Lefkoşa’da ağustos ayından bu yana temizlik için gittiği evlerden ziynet eşyası çalan 32 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, N.U., Ağustos 2019 ile içinde bulunduğumuz Şubat ayının 14’üne kadar geçen sürede temizliğe gittiği 3 evden 4 kişiye ait ziynet eşyalarını çaldı. Gizem Hüdaoğlu Kurtuza, Sıdıka Hüdaoğlu, Emete Mavioğlu ve Arzu Çevre’nin ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen sözkonusu kişi tutuklandı.

Öte yandan, geçtiğimiz gün akşamüzeri aracıyla evinden ayrılan 32 yaşındaki Murat Topaloğulları’nın kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.