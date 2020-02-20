Yaşam

Hackerlar 10,6 milyon otel müşterisinin bilgilerini çaldı

20 Şubat 2020

ABD merkezli MGM Hotel Resorts zinciri hackerların saldırısına uğradı. 10,6 milyon müşterinin bilgileri siber saldırganların eline geçti. Olay, çalınan kişisel bilgiler forumlarda paylaşılınca ortaya çıktı. Mağdurlar arasında Justin Bieber ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey gibi isimlerin de olduğu iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren eğlence ve otel zinciri MGM Hotel Resorts siber saldırganların hedefi oldu.

Hackerlar geçen yıl otel zincirlerinde kalan müşterilerin bilgilerine ulaştı. MGM Hotel Resorts açıklama yaparak saldırıyı doğruladı.

Yaklaşık 10,6 milyon insanın kişisel bilgileri hackerların eline geçti. Saldırganların elde ettiği bilgiler arasında müşterilerin isimleri, adresleri ve pasaport numaraları bulunuyor.

MGM müşterilerin mali durum, kredi kartı bilgileri ve şifrelerin ise çalınmadığından emin olduklarını söyledi. Şirket yetkilileri tam olarak kaç kişinin etkilendiğini saptayamadıklarını belirtti.

Mağdurlar arasında Justin Bieber ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey gibi isimlerin de olduğu iddia edildi. MGM çalınan bilgilerin çoğunun telefon rehberinde bulunduğu savunmasını yaptı.

Ancak en az bin 300 müşterinin pasaport numaraları gibi hassas bilgilerinin sızdığı ve şirketin müşterileri haberdar ettiği aktarıldı.




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