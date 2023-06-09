Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan Temiz Plaj Projesi hayata geçiyor.

Kıbrıs’ta akdeniz iklimi görüldüğünden dolayı yoğun sıcaklık hakim olup, denize girilebilecek süre uzundur. Bu durum adanın deniz tatilleri, berrak denizi ve plajları ile dünya genelinde tercih edilen bir tatil adası olmuştur.

Temiz Plaj Uygulama projesi ile tatlı su ve plajlarda çevre temizliği ile birlikte çevreye olan duyarlılığı ayrıca devamlılığı sağlamayı hedeflemektedir.

Temiz Plaj uygulama projesi çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve plajda güvenlik konularında yüksek standart ve çevre bilincini aşılamayı hedeflemiştir. Temiz plaj ödülü için 29 kritere uygun ve bu kriterleri sağlayan plajlara 1(bir) yıl süreyle verilecek ve her yıl aynı işlemler tekrarlanacaktır.

Temiz Plaj çevre temizliği, çevrenin korunması, deniz suyunun temiz olması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca Temiz Plaj projesi ile sürdürülebilir kaliteli turizmin devamlılığı ve desteklenmesini hedeflemekte ve bir etiket haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Hepsinden önemlisi halk sağlığının korunması acısından da bu projenin önemi büyüktür.

Temiz Plaj projesine benzer projeler uluslararası standartlarda, sivil toplum kuruluşları tarafından yurtdışında uygulanmaktadır.

Çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla oluşturulan TEMİZ PLAJ kriterleri 4(dört) ana başlıkta toplanmaktadır.

Çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme

Yüzme suyu kalitesi

Çevre yönetimi

Güvenlik ve sunulan hizmetler

Bu 4 (dört) kriterler içinde en önemli kriterlerden bir tanesi deniz suyu analizleridir. Sezon süresince Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi denetiminde yapılacak olan deniz suyu analizleri önem taşımakta ve uygun olması beklenmektedir. Plajlar için deniz suyu analizlerinin yanı sıra Temiz Plaj Proje kriterlerinin tümünün yerine gelmesi gerekmektedir.Tüm kriterlerin (29 madde) tam olması durumunda plaj Temiz Plaj Ödülü ile ödüllendirilecektir.

Temiz Plaj Projesinin hayata geçmesi ile turizm pazarında önemli ilerlemeler olmakla birlikte, tur operatörlerinin ve bireysel tatil planı yapanların tercih etmeleri ile önemini daha da artıracaktır. Böylece konaklama tesis işletmecileri ve Belediyelerin çevre koruma ve hassasiyeti açısından daha duyarlı olmaları hedeflenmektedir.

Tüm istenilen evrakların dosya haline getirilerek KKTC Çevre Koruma Dairesi’ne başvuru yapılması ayrıca [email protected] mail adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir (Sorularınız için 03926112000 dahili:3305 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz).