Dünyada ilk kez 55 karatlık bir yakut açık artırmaya çıkarılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Yaşam

Dünyada ilk kez 55 karatlık bir yakut açık artırmaya çıkarılıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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55 karatlık Estrela de Fura, bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olmaya hazırlanıyor.

55 karatlık Estrela de Fura, bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olmaya hazırlanıyor.

Estrela de Fura, büyüklüğüyle bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olmaya hazırlanıyor. Buna göre, 55 karatlık dev yakut, New York’ta açık artırmaya çıkarılacak.

Eşsiz olarak nitelenen yakut, Mozambik’te 2022 yılında bulunmuştu.


Müzayade evi yetkilileri keşfi hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim olarak nitelendirirken, yakutu bulan firmanın yetkilileri de değerli taşı ellerinde tutmanın bile büyük bir heyecan yarattığını söyledi.

Yakutun açık artırmada ise 30 milyon dolara alıcılarıyla buluşması bekleniyor.

Müzayede uzmanları da bu kalitede ve büyüklükte bir yakutun ilk kez piyasaya çıkacağını belirtiyor.

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Tags:Estrela de Furayakut
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