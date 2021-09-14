TELSİM ve FODER işbirliğinde temel fotoğrafçılık eğitimleri tamamlandı

Telsim ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) çocuklara yönelik düzenlediği “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışmasına katılan tüm çocuklara, FODER tarafından armağan edilen ücretsiz temel fotoğrafçılık eğitimleri tamamlandı. Çocuk fotoğraf severlere temel fotoğrafçılık bilgilerinin aktarıldığı eğitim, çocuklar tarafından büyük bir ilgi gördü.

Çocukların severek katılım sağladığı kursta, temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında çekim modları, düşük/hızlı enstantane çekimi, alan derinliği ve kompozisyon konuları işlendi.

GÜMÜŞOK: EĞİTİM VERİMLİ GEÇTİ

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Ağustos ayında başlattıkları ücretsiz fotoğrafçılık eğitimlerinin verimli geçtiğini kaydetti, çocukların fotoğrafçılık tekniklerini öğrenirken çok eğlendiklerini ve derslere çok ilgili olduklarını da sözlerine ekledi. Eğitim boyunca, hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirdiklerinin altını çizen Gümüşok, armağan etmiş oldukları fotoğrafçılık eğitiminde, çocuklarla birlikte zaman geçirmekten büyük keyif aldıklarını ifade etti.

TANPINAR: TEMEL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİMİZ, FOTOĞRAF SEVER ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞANIMIZDIR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, fotoğrafçılığın temel unsurlarını içeren kursu, yarışmaya katılan tüm öğrenmeye istekli ve yetenekli çocuklarlarımıza armağan etmiş olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Telsim olarak, fotoğraf sanatıyla ilgilenen çocukları eğitmek için katkı koymaya devam edeceklerini ifade eden Tanpınar, geleceğin fotoğraf sanatçılarının kursa katılarak önemli bir adım attıklarına dikkati çekti. Tanpınar, yarışmaya ve kursa katılan tüm çocuklara teşekkür ederek, sanat ve fotoğrafın eksik olmadığı bir hayat diledi.

Telsim ile FODER’in düzenlediği “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışmasına katılan tüm çocuklar, FODER tarafından kendilerine armağan edilen ücretsiz kurstan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, yarışmayı ve kursu düzenleyen Telsim ve FODER’e teşekkürlerini iletti.