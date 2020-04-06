Kıbrıs

Telsim, salgınla mücadelede genç fikirlere başvuruyor

6 Nisan 2020

Telsim, küresel salgın konusunda farkındalık yaratmak ve teknolojik fikirleri hayata geçirmek isteyen 14-17 yaş arası gençlerimizi, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat’ın birlikte düzenlediği Yarını Kodlayanlar Online Covideathonu’na bekliyor.

“Yarını Kodlayanlar Online Covideathon”unda, öğrencilerden virüs salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmeleri istenecek. Online ideathon için son başvuru tarihi 10 Nisan 2020.

Salgınla ilgili farkındalık yaratmak ve uygulanabilir bir fikri hayata geçirmek amacıyla düzenlenen ideathon için KKTC’de yaşayan 14-17 yaş arası liseli gençler 10 Nisan tarihine kadar aşağıdaki linkten başvurularını yapabileceklerdir. bit.ly/Covideathon

GENÇLER ONLİNE MENTORLUK ALACAKLAR

Liseli gençler, online ideathon’a 2-4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Ideathon’a katılmak isteyenler, kendi takımları adına online olarak başvuracak. Başvuruyu yapan takımlar, 2 gün boyunca online kanallar üzerinden mentorluk alacak. Mentorlar, bu süreçte, fikir geliştirme, etki analizi, girişimciliğe adım, pazarlama konularından biri veya birkaçı üzerine ideathon takvimi üzerinden belirtilecek saat ve online programda canlı eğitim de verecek. 2 günlük proje geliştirme sürecinin sonunda takımlar projelerini ideathon komitesine iletecek.

Gelen projeler arasında yapılacak ön değerlendirmenin ardından finale kalacak 10 takım belirlenecek. Final aşamasında, projelerini sunulabilir hale getiren takımların her biri birer temsilci belirleyecek. Bu temsilciler, projelerini sadece jürilerin ve takım temsilcilerinin bulunacağı telekonferansta 5 dakika içinde sunacak. Jürinin yapacağı puanlamanın ardından ilk 3 takım belirlenerek duyurulacak. Online ideathon’da dereceye girenlere toplam 17 bin TL değerinde teknoloji çeki dağıtılacak.



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