Kıbrıs

Meteorolojiden yağmur uyarısı

6 Nisan 2020
yağmur

KKTC Meteoroloji Dairesi bu haftaki tahmini hava raporunu yayınladı. Yarından itibaren yağmur bekleniyor.

İşte Meteoroloji Dairesinin 07  13 Nisan 2020 tarihleri arasındaki hava tahmin raporu:

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:  

07 Nisan (Salı) : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,

-08 Nisan (Çarşamba) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,

– 09 Nisan (Perşembe) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,

– 10 Nisan (Cuma) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,

– 11 Nisan (Cumartesi) : Parçalı ve az bulutlu,

– 12 Nisan (Pazar) : Açık ve az bulutlu,

– 13 Nisan (Pazartesi) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : Genellikle İç kesimler ve Sahillerde 21 – 2ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.                

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.



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