Meteorolojiden yağmur uyarısı
KKTC Meteoroloji Dairesi bu haftaki tahmini hava raporunu yayınladı. Yarından itibaren yağmur bekleniyor.
İşte Meteoroloji Dairesinin 07 – 13 Nisan 2020 tarihleri arasındaki hava tahmin raporu:
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
–07 Nisan (Salı) : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,
-08 Nisan (Çarşamba) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,
– 09 Nisan (Perşembe) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,
– 10 Nisan (Cuma) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,
– 11 Nisan (Cumartesi) : Parçalı ve az bulutlu,
– 12 Nisan (Pazar) : Açık ve az bulutlu,
– 13 Nisan (Pazartesi) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : Genellikle İç kesimler ve Sahillerde 21 – 23 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.