Telsim Freezone 9’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’nda final günü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 9’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan yarışmada, ülke genelinden 17 liseden 19 grup sahne alıyor.

Yarışmanın finaline Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katılarak, öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile yapılan yarışmada, “En İyi Orkestra”, “En İyi Sahne Performansı”, “En İyi İcra”, “En İyi Kız Solist”, “En İyi Erkek Solist”, “En İyi Vurmalı”, “En İyi Tuşlu”, “En İyi Yaylı ve Nefesli”, “En İyi Bass Gitar”, “En İyi Gitar” performanslarında ödüllerin yanı sıra, “Kamran Aziz Özel Ödülü” ve “Super Cool Seyirci Özel Ödülü” olmak üzere toplam 12 dalda ödül verilecek.

Performansların ardından, İnanç Eyüboğlu, Kamil Atik, Mehmet Özçelik, Niyal Öztürk ve Yusuf Çerkez’in oluşturduğu jüri üyeleri değerlendirme yapacak.

Yarışma, kazananların açıklanmasıyla tamamlanacak.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencileri sağlıklı ve mutlu yetiştirmenin birinci görevleri olduğunu belirterek, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanat, spor ve hobileriyle birlikte gelişmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Bu anlamda öğretmenlerin çok büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirebilmek için her türlü fedakarlığı yapacağını ifade etti ve Bakanlık olarak öğretmenlerle birlikte yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

“Bu uğurda, halkının varlığı ve mutluluğu için aramızda olmayan öğretmenlerimizi, milli mücadelede Hüseyin Ruso’yu, Adıyaman’da İbrahim hocayı, Pamir hocayı, Ali hocayı ve Şampiyon Meleklerimizi saygıyla anıyorum” diyen Çavuşoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde katkı koyanlara teşekkür etti.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise konuşmasında, Kıbrıs’ın genç yeteneklerini bir araya getiren Freezone yarışmasının bu yıl 9’uncusunu düzenlediklerini belirterek, yarışmayı düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışmanın coşkusunun her geçen yıl daha da attığını belirten Tüz, bu coşkuyu devam ettirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüz, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.