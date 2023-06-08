Kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 10 Haziran - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 10 Haziran

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili kamuoyu yoklamalarının, 10 Haziran’dan sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.

YSK tarafından yapılan duyuruda, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği; on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağına hatırlatıldı.


Duyuruda, “Bu nedenle, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak  Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili kamuoyu yoklamalarının 10 Haziran 2023 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı, Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

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Tags:25 haziranMilletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara SeçimleriYüksek Seçim Kurulu
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