Telefon kayıtları mercek altında

Keneddy T.Dede cinayetinin zanlılarının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. 7 zanlının 3’ü 25, 3’ü 22 ve biri de 19 gündür poliste tutuklu bulunuyor

MESAJLAR CANLANDIRILDI: Zanlıların telefon kayıtlarını mercek altına alan polis Ozan Körkurt’un cep telefonundaki 142 konuşma verisine ulaştı. Polis, diğer zanlıların cep telefonlarında silinmiş birçok sms, facebook, watsapp mesajlarını ise uzmanlar aracılığıyla canlandırarak çözmeye çalışıyor

Devrim DEMİR

Mağusa’da Çanakkale Gölet’inde 29 Ocak tarihinde öldürülen Keneddy T. Dede’nin cinayete kurban gitmesinin ardından tutuklanan 7 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 7 günlük ek tutukluluk süresi dolan zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D.,’nin sabah saatlerinde kalabalık bir polis eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye getirildi.

Polis her duruşma olduğu gibi mahkeme giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, polisin talep ettiği tutukluluk sürelerini verimli kullandığına dikkati çekerek, soruşturmanın çok ciddi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Asafoğulları, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

142 adet konuşma verisine ulaşıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D.,’nin “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın borç para verip alamadığı gerekçesi ile 29 Ocak tarihinde yanına diğer zanlıları da alarak Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evini bastıklarını anımsattı.

Yahat, zanlıların alacak verecek meselesi yüzünden Dede’yi evde ciddi şekilde darp ettikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Dede’yi Çanakkale Gölet’ine götürdüklerini belirtti.

Müfettiş, zanlıların Çanakkale Gölet’ine götürdükleri Kennedy Taomwabwa Dede’yi, gölet kenarında ciddi şekilde döverek ölümüne sebep olduklarını kaydetti.

Müfettiş Yahat, Ozan Körkurt’un incelenen cep telefonunda olay günü öncesi, sonrası ve olay anında 142 adet konuşma verisi tespit ettiklerini ayrıca diğer zanlıların cep telefonlarında silinmiş birçok sms, facebook, watsapp mesajlarının uzmanlar tarafından tespit edildiğini belirtti.

20 kişiden ifade alındı

Soruşturma süresinde 20 kişiden daha ifade alındığını kaydeden Yahat, cinayetin içeriğine yine değinmezken, alınan tutukluluk süresinde bir kısım emarelere ulaşılırken zanlı Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt’un cinayet gecesi giymiş oldukları kıyafetlerin bir kısmına ulaşamadıklarını belirtti.

Adli Tıp raporu bekleniyor

Olayın ciddiyetine dikkati çeken Yahat, zanlıların olay gecesi kanlarında her hangi bir uyutucu veya uyuşturucu madde olup olmadığının anlaşılması için zanlılardan alınan kan örneklerinin Adli Tıp’a gönderildiğini ifade ederek sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Tutuklulukları yine uzatıldı

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Yahat, alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu beklenen emareler olduğunu kaydederek, zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.