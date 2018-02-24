Doğayı koruyun

Ağaç Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayan Lefke İstiklal İlkokulu öğrencileri büyüklere mesaj verdi:

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke İstiklal İlkokulu minikleri Ağaç Bayramı’nı kutladı. Ağaç Bayramı nedeniyle düzenledikleri oyunlar, okudukları şiirler ve diktikleri ağaçlarla okulu şenlik alanına çeviren minikler, ağaç ve orman sevgisi temalı gösterilerle doğanın korunması konusunda büyük dersler verdi.

Okul Müdür Muavini İpek Çorba, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmasında ağaç, orman ve doğa sevgisini küçük yaşta çocuklara aşılamak gerektiğini vurguladı. Çorba, bu tür etkinliklerle çocukların birbirleriyle sosyalleşmeleri, farkındalık, paylaşımcılık ve takım çalışması ruhunu kazanmaları için fırsat olduğunu kaydetti. Ağaç’ın çok önemli olduğuna vurgu yapan Çorba, her bireyin ağaçların korunması için elinden geleni yapmasını isteyerek konuşmasını tamamladı.

Çorba’nın konuşmasından sonra, okul korosu ağaçla ilgili şarkılar seslendirdi. Daha sonra öğrenciler, bölge halkı ve öğrenci ailelerine ağacın ne kadar önemli olduğuna dair oynadıkları oyunlar, okudukları şiirler ve diktikleri ağaçlarla büyük ders verdiler.

Etkinlik sonunda, Okul idaresi tarafından 3,4, ve 5 sınıflar arasında düzenlenen Ağaç Bayramı Kompozisyon Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı.

sınıflarda Sudem Mert birinci, Belkıs Keski ikinci, Dilay Köse üçüncü; 4. sınıflarda Nazime Sanlı birinci, Melek Şeker Ertarkan ikinci, Ayşe İlem Altunel ve İrem Erkılıç üçüncü; 5. sınıflarda Bağde Bayramoğlu birinci, Beren Gönlül ve Mehmet Emin Samur ikinci, Mehmet Çamlıköylü ve Güray Küreoğlu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Etkinlik sonunda, her sınıf ayrı ayrı okulun çeşitli yerlerine Harnup, Ardıç, Kekik, Mersin gibi Kıbrıs’a özgü ağaçlar dikildi.