Başbakan:Yeni vatandaş olanlar ilk seçimde oy kullanamayacak

Başbakan Tufan Erhürman dün düzenlediği basın toplantısında vatandaşlık konusuna da değinerek, “Yeni vatandaş olanlar ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu çalışma için henüz düğmeye basmadık” dedi.

Erhürman, İçişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey kadro tamamlandıktan sonra ilk olarak 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlığın ele alınacağını aktardı.

“50 YIL ÖNCE YAPILSA BİLE AĞIR BİR HUKUKİ SAKATLIK VARSA O İŞLEM GERİ ALINABİLİR”

Erhürman, “ ‘Vatandaşlıklarda ne kadar geriye gidilecek?’ sorusunun cevabı burada yatıyor; Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa, hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz ” dedi.

Tufan Erhürman, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi.