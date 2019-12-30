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Telefon bağımlılığı Türkiye’deki kullanıcılara acı çektiriyor

30 Aralık 2019

Türkiye, sosyal medya kullanımı ve telefonda oyun oynama konusundaki liderliğini, telefon kullanımından kaynaklanan fiziksel acıya da taşıdı.

28 ülkeyi kapsayan araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Kullanıcıların yüzde 26’sı ise parmak acısı ve baş ağrısı yaşadığını belirtiyor.

Uluslararası denetimvergirisk ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Deloitte tarafından 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Global Mobil Kullanıcı Araştırması, Türkiye’nin birçok alanda üst sıralarda olduğunu gösterdi.

Habertürk’ün aktardığına göre 6 kıtadaki 28 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissediyor.

Bu bağımlılığın bir sonucu olarak da kullanıcıların yüzde 26’sı parmak acısı ve baş ağrısı yaşadığını belirtiyor. Bu alanda Türkiye’ye en yakın orana sahip olan ülke ise yüzde 20 ile Çin ve yüzde 19 ile Güney Kore.

Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nda yer alan Türkiye’ye ilişkin öne çıkan rakamlar şunlar:

  • Telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler: yüzde 46
  • Aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler: yüzde 26
  • Günde en az bir kere Instagram’da vakit geçirenler: yüzde 49
  • Günde en az bir kere Twitter’da vakit geçirenler: yüzde 23
  • Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler: yüzde 55
  • Akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar: yüzde 50


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