Tel-Sen, Atakan’ın açıklamalarına tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Sendikası (Tel-Sen), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın telekomünikasyon ve haberleşme ile ilgili açıklamalarının partisinin söylemleri ile örtüşmediğini savundu.



Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında, “Atakan’ın söylemleri, özelleştirme politikalarının devamlılığı ve Telekomünikasyon Dairesi’nin ortadan kalkmasını hızlandıracak politikalardır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan randevu talebine yanıt beklediklerini de belirten Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber altyapısı bakımından adadaki talepleri karşılayacak imkanları bulunduğunu, yap- işlet- devret gibi modellere ihtiyaç olmadığını öne sürdü.

Soysan, “Bakan Atakan’dan beklentimiz, öncelikle randevumuza cevap vermesi, Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yapısını, dairenin vermiş olduğu hizmet alanlarını, sürdürülebilir yapısının nasıl olması gerektiğini ve vereceği hizmet alanlarının genişletilmesini konuşmak, halkın öz varlıklarına sahip çıkmak ve korumak, fiber altyapısının ulusal politika kapsamında korunmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.