Kiralık araç plakaları eski haline dönecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yasa gereği kiralık araç plakalarının kırmızı zemin, siyah yazı ve kayıt numarasının başına “Z” gelecek şekilde eski haline döneceğini hatırlatarak, kiralık araç işletmecilerinin plakalarını 2 Temmuz’a yasaya uygun hale getirmesi gerektiğini kaydetti.

İşletmeciler, kiralık araçların plakalarını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarında değiştirecek. Plakalarda Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nin logosu da bulunacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun kiralık araçlarla ilgili dün aldığı karar konusunda bugün detaylı bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Kiralık Araç İşletmeleri Birliği, Polis Genel Müdürlüğü ve bakanlığa bağlı Trafik Dairesi ile istişarelerde kiralık araç plakalarının yasaya uygun hale getirilmesi konusunda karar birliğine varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası’nın 18’inci maddesinin 5’inci ve 6’ncı fıkrasına dikkat çekildi.

Buna göre, plakalar, ilgili yasanın “İzin Kurulu’nun vereceği işletme izni belgesinde çalıştırılacak kiralık motorlu araçlar ‘Z’ ile belirtilir. Ön ve arka plakalarda araç kayıt numarasının önüne ‘Z’ yazılır. Bu plakalar, kırmızı renk zeminli ve siyah yazılı olur’ maddesine uygun hale getirilecek.

Açıklamaya göre, kiralık araç işletmecilerinin 2 Temmuz’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından plakalarını değiştirmesi gerekiyor.