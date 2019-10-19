Arhun Ailesi’nin acı günü

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Tenten Cips ve Kuruyemişleri sahibi Metin Arhun, Özmerhan Group sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arhun ve Orta Eğitim öğretmeni Arzu Arhun Topcu’un kıymetli babası, saygıdeğer işadamı Türkay Arhun, geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucu sabaha karşı saat 04.15’de Hak yoluna yürümüştür. Türkay Arhun başarılı bir işadamı olmasının yanısıra, her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmış 4 kıymetli evlat, 7 torun ve 1 torun çocuğu sahibiydi.

Merhum’un cenazesi 20 Ekim, Pazar günü İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben, Lefkoşa kabristanlığında daimi istirahatgahına uğurlanacaktır.

Capital Group ailesi olarak acımız büyüktür. Tüm ailemize başsağlığı ve sabır diler; dost, akraba ve sevenlerimize saygıyla duyururuz.