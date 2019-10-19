Kıbrıs

Nijerya uyruklu 25 yaşında bir kişi ölü bulundu

19 Ekim 2019

Nijerya uyruklu 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello, Girne’de yapımı devam  eden yedi katlı bir binanın önünde bu sabah ölü bulundu.  Polis, Bello’nun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan  verilen bilgiye göre, olay bu sabaha yakın Girne’de, Şehit Fevai Ali Sokak’ta oldu. Yapımı devam eden yedi katlı binanın ön kısmında ölü bulunan İbrahim Khaleel Bello’nun cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayene darp ve cebir izine rastlanmadı. Polis, Bello’nunbinadan atlayarak yaşamınason verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

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