Haspolat’taki çarpışmada ağır yaralanan Tekedoğan hayatını kaybetti.

Haspolat’ta 5 Mayıs’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki İbrahim Tekedoğan, tedavi gördüğü Adana’daki hastanede yaşamını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Haspolat Sanayi Yolu Atatürk Caddesi’nde 5 Mayıs’ta meydana gelen kazada, MP 923 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Tekedoğan ve 8 yaşındaki kızı Filiz Tekedoğan da ağır yaralanmıştı.

İbrahim Tekedoğan’ın kazanın ardından götürüldüğü Adana’daki hastanede dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tekedoğan’ın ölümüyle 1 Ocak’tan bu yana trafik kazalarında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.