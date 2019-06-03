Türkiye

Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşüyor

3 Haziran 2019
Kudret Özersay - Ersin Tatar - Recep Tayyip Erdoğan

Tatar ve Özersay, Erdoğan’la görüşüyor. Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah İstanbul’a giden Başbakan Tatar ve heyetinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi saat 15.45 sıralarında başladı.

Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.

Tatar ve beraberindekiler Erdoğan’la görüşmelerinin öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la da görüştü.

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