Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da arkadaşı Z.G’ye tecavüz ettiği suçlaması ile tutuklanan Osita Samson Eluagu, aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da arkadaşı Z.G’ye tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklanan 31 yaşındaki üniversite öğrencisi Osita Samson Eluagu, dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Cemil Özakalın, Küçük Kaymaklı’da ikamet eden zanlı Osita Samson Eluagu’nun 3 Haziran’da saat 20.00 sıralarında kadını evine davet ettiği ve birlikte alkol içtikten sonra Z. G.’ye tecavüz ettiğini belirtti.

Özakalın, , zanlı Osita Samson Eluagu’nun 31 yaşında olduğunu ve ülkede öğrenci vizesi ile ikamet ettiğini kaydetti.

Osita Samson Eluagu aleyhindeki polis soruşturmasının tamamlandığını mahkemeye aktaran polis çavuşu Cemil Özakalın, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere tutuklu kalmasına emir verdi.