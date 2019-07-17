Team Island ve Çamlık ŞAMPİYON

2019 Sedat Kaplan Plaj Liginde şampiyonlar dün gece belli oldu

NEFES KESEN FİNALER

Kadınlarda Team Island finalin sürpriz takımı Stars’ı çekişmeli bir maç sonunda 2-1 yendi. Erkeklerde de Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Team Varosha karşısında 2-1 kazandı

Tonguç KOTAK

2019 Sedat Kaplan Plaj Liginde şampiyonlar dün gece belli oldu.

Dört haftadır devam eden ligin son gecesi nefes kesen finalere sahne oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Beach Volley Arena’da dün akşam oynanan arı final, final ve 3’üncülük karşılaşmalarının ardından dereceye girecek olan takımlar belli oldu.

Kadınlarda Team Island, erkeklerde Çamlık

Sedat Kaplan Plaj Ligi’nde kadınlarda finale çıkarak büyük bir sürpriz yapan Stars karşısında Team Island zorlanmasına rağmen 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Erkeklerde ise Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Team Varosha karşısında üç setlik büyük çekişmenin ardından maçı 2-1 kazandı ve mutlu sona ulaştı.

Kadınlarda EMU Stars, Volley Passion’ı 2-0 ve erkeklerde de İskele, Karpaz Gate Marina’yı 2-0 yenerek üçüncü oldular.