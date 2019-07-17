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51. Bölgeyi basmaya hazırlananların sayısı milyonu geçti

17 Temmuz 2019
nevada çölü

ABD’de sayıları bir milyonu geçen ve giderek artmaya devam eden vatandaşların Facebook’ta bir etkinlikte örgütlenerek 51. Bölge adlı üssüne baskın düzenlemeye hazırlandığı öğrenildi.

ABD ordusunun onlarca yıl boyunca varlığını dahi inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge  dünya dışı varlıkları görme bahanesiyle 20 Eylül’de basmaya hazırlanan kişilerin sayısı Facebook’ta ‘Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adı altında açılan etkinlikte kısa sürede bir milyonu geçti ve giderek artıyor.

ABD’nin Nevada Çölü’nde yer alan 51. Bölge (Area 51), uzun yıllar boyunca kamuoyunda dünya dışı varlıklarla ilgili komplo teorileri ile çağrıştırılıyor. 51. Bölge hakkında çekilen birçok filmde, uzaylıların üzerinde incelemelerin yapıldığı gizli laboratuvarlar, bunkerler ve yabancı uzay gemilerinin benzerlerinin yapılarak test edildiği poligonlar konu alınmıştı.

Daha önce varlığını dahi inkar eden ABD yönetimi 51. Bölge’de, yeni uçakların test edildiği bir hava üssünün bulunduğunu ancak 2013’te kabul etmişti, ancak tesisin gerçekte ne için kullanıldığı hala bilinmiyor. Çoğu kişi gizemli bölgede UFO’ların test edildiğine inanmaya devam ediyor

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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