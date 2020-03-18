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TDP’den 100 bin TL’lik sağlık ve gıda yardımı

18 Mart 2020

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Özyiğit TDP’nin Tabipler Birliği ve LTB ile iş birliği yaparak 100 bin TL’lik sağlık ve gıda yardımı yapacağını söyledi. Özyiğit’in açılmaması şöyle;

“Bu gibi durumlarda dayanışmanın öneminden her fırsatta bahsediyorum. Bu anlamda TDP olarak virüs salgınının olası hasarlarında kullanılmak üzere Tabipler Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği yaparak 100bin TL’lik sağlık ve gıda yardımı yapmaya karar verdik.

Bu toplum omuz omuza vererek ne zor günleri atlattı. Bunu da aynı dayanışma duygusu ile kenetlenerek atlatacağından en ufak şüphem yoktur.”




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